«Куньлунь» и «Торпедо» проведут матч в чемпионате КХЛ 13 февраля

«Куньлунь» и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 февраля. Начало матча на «Арене Мытищи» — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Нижнего Новгорода также могут посмотреть игру на канале «НН 24».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Торпедо» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 54 игры и набрал 51 очко, предыдущим соперником базирующегося в Мытищах китайского клуба был «Салават Юлаев» (4:2). У «Торпедо» — 54 игры и 60 очков, во вторник нижегородцы выиграли у «Ак Барса» (5:1).