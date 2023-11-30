«Куньлунь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Куньлунь» в городе Мытищи сыграет против московского «Спартака» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 30 ноября. Встреча пройдет на территории спортивного комплекса «Арена Мытищи». Начало — в 19.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Куньлунь» — «Спартак» можно будет по подписке в сервисе Кинопоиск. Начало — в 19.20 мск. Прямой эфир противостояния КХЛ также пройдет на официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Спартак» можно с помощью матч-центра «СЭ».
«Куньлунь» тренера Виктора Игнатьева с 29 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» тренера Алексея Жамнова с 51 баллом занимает первую строчку на Западе.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|- : -
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|30.11
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -