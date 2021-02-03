«Спартак» обыграл «Куньлунь»

«Спартак» выиграл у «Куньлуня» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мартин Бакош, Артем Сериков, Лукаш Радил, Анатолий Никонцев и Сергей Широков. Красно-белые набрали 54 очка и занимают восьмое место на Западе. У китайского клуба 30 очков и последнее, 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Бакош — 13 (бол., Лехтеря, Ганзл), 5:58 — 0:1. Спроул — 7 (бол., Уэрек), 11:51 — 1:1. Лещенко — 7 (бол., Николишин, Педан), 12:44 — 2:1. Сериков — 3 (Лехтеря, Радил), 35:38 — 2:2. Радил — 18 (Лехтеря, Рылов), 40:18 — 2:3. Никонцев — 8 (Ганзл), 40:24 — 2:4. Шинкарук — 11 (Балдаев, Коллинс), 44:55 — 3:4. Широков — 19 (п.в., Радил), 59:57 — 3:5.

Вратари: Смит (57:51 — 59:57) — Гудачек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (12+16+7) — 33 (13+9+11).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

3 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».