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Сегодня, 19:17

«Куньлунь» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Куньлунь» дома обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Шайбы в составе китайской команды отметились Дойл Сомерби, Джек Родуолд и Алекс Рич.

«Куньлунь» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Запада. «Спартак» занимает пятое место (23 очка).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сомерби — 1 (Броссо, Вуд), 22:59 — 1:0. Родуолд — 3 (Перевалов, Йип), 50:04 — 2:0. Рич — 1 (п.в.), 57:53 — 3:0.

Вратари: Джурасик — Красиков (57:37 — 57:53).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 17 (5+4+8) — 37 (13+16+8).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

16 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 1459 зрителей.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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