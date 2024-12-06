«Куньлунь» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3. Встреча прошла на стадионе «Арена Мытищи».

«Куньлунь» набрал 30 очков в 20 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Сочи» находится на 12-й строчке с 25 баллами в 33 играх.