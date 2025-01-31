«Куньлунь» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» на выезде переиграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Сочи» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет 9-м на «Западе» с 48 очками.