«Куньлунь» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».