«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Ледовой арене «Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до старта матча.

С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции. «Куньлунь» провел 16 матчей и набрал 13 очков, у «Сочи» — 11 очков в 15 матчах.

В сезоне-2023/24 оба клуба не попали в плей-офф: «Куньлунь» занял в Западной конференции девятое место, а «Сочи» — 10-е.

Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс