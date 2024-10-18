Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Куньлунь» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Сочи» и «Куньлунь» сыграют в Мытищах.
Фото ХК «Сочи»

«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Ледовой арене «Мытищи», стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до старта матча.

С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции. «Куньлунь» провел 16 матчей и набрал 13 очков, у «Сочи» — 11 очков в 15 матчах.

В сезоне-2023/24 оба клуба не попали в плей-офф: «Куньлунь» занял в Западной конференции девятое место, а «Сочи» — 10-е.

Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Читайте также
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Оставленному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных ВСУ
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Подозреваемого в срыве Олимпиады россиянина перевели под домашний арест во Франции
Популярное видео
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 17 11 6 23
3 Спартак 16 10 6 22
4 Северсталь 17 10 7 20
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 15 8 7 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 16 8 8 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 18 9 9 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
18.10 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости