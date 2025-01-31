«Куньлунь» и «Сочи» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 31 января. Игра будет проходить на арене «Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Сочи» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте «СЭ».

Клубы встретятся в четвертый раз в сезоне, первые два матча выиграл «Сочи», третий — «Куньлунь».

Команды провели по 49 игр в регулярном чемпионате КХЛ, «Куньлунь» набрал 48 очков, а «Сочи» — 33 очка.

Матч «Куньлунь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс