Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

«Сочи» в гостях переиграл «Куньлунь»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сочи» на выезде обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Игорь Швырев, по голу забили Сергей Попов и Максим Федотов. У хозяев шайбы забросили Александр Шаров и Дойл Сомерби.

«Сочи» набрал 35 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 48 очками — на 9-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Шаров — 7 (Кленденинг), 12:06 — 1:0. Швырев — 3 (мен., Венгрыжановский, Волков), 22:58 — 1:1. Попов — 15 (Тянулин, Мачулин), 26:12 — 1:2. М.С. Федотов — 2 (бол., Хохлачев, Биттен), 28:14 — 1:3. Сомерби — 4 (Вон, Элинюк), 32:40 — 2:3. Швырев — 4 (п.в.), 58:33 — 2:4.

Вратари: Смит (58:25 — 58:34, 58:52) — Волохин.

Штраф: 6 — 35.

Броски: 47 (18+14+15) — 16 (7+6+3).

Судьи: Бондарь, Метальников.

31 января. Мытищи. Арена Мытищи.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Читайте также
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Авангард» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой рассказал о ходе переговоров по новому контракту
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 51 32 19 65
3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 51 11 40 28
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
31.01 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 1
31.01 18:00
Лада – Ак Барс
 1 : 3
31.01 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 2 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости