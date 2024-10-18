«Сочи» разгромил «Куньлунь» и прервал серию из трех поражений кряду

«Сочи» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.

Команда Сергея Зубова прервала серию из трех поражений подряд. В последний раз до этого момента «леопарды» побеждали 6 октября в домашней встрече с минским «Динамо» (3:2).

«Сочи» остался на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Куньлунь» идет десятым с аналогичным количеством баллов.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».