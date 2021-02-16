«Куньлунь» победил «Сочи», Мозик сделал дубль

«Куньлунь» выиграл у «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля. Дубль в составе победителей сделал Войтех Мозик.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Мироманов — 10 (Точицкий, Шмелев), 6:14 — 0:1. Мозик — 3 (С. Фу), 19:41 — 1:1. Мозик — 4 (Уэрек, Лазарев), 34:09 — 2:1. Глотов — 4 (бол., Мищенко, Руденков), 37:41 — 2:2. Уэрек — 15 (бол., Николишин, Мозик), 39:17 — 3:2. Спроул — 9 (п.в., Николишин), 59:20 — 4:2.

Вратари: Смит — Кульбаков (59:11 — 59:20).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 44 (10+18+16) — 25 (8+8+9).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

16 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 367 зрителей.