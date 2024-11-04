«Куньлунь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА на выезде проиграл «Куньлуню» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.

СКА потерпел третье поражение подряд и с 32 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».