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Сегодня, 19:24

СКА уступил «Куньлуню» в овертайме и потерпел третье поражение подряд

Руслан Минаев
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&quot;Куньлунь&quot; в овертайме обыграл СКА со счетом 2:1. 4 ноября 2024 года.
Фото ХК СКА

СКА на выезде проиграл «Куньлуню» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей шайбу забросил Иван Выдренков. У хозяев отметился Хадсон Элинюк.

Китайский клуб в овертайме реализовал большинство после удаления форварда клуба из Санкт-Петербурга Евгения Кузнецова.

«Куньлунь» обыграл СКА во второй раз в трех матчах этого сезона.

СКА потерпел третье поражение подряд и с 32 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Элинюк — 2 (Локхарт), 7:01 — 1:0. Выдренков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 36:38 — 1:1. Шартье — 4 (бол., Меркли, О`Риган), 63:07 — 2:1.

Вратари: Смит — Мойсевич.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (11+11+6+5) — 41 (11+16+14+0).

Судьи: Беляев, Морозов.

4 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
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8 Динамо Мн 21 11 10 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
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