СКА уступил «Куньлуню» в овертайме и потерпел третье поражение подряд
СКА на выезде проиграл «Куньлуню» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.
У гостей шайбу забросил Иван Выдренков. У хозяев отметился Хадсон Элинюк.
Китайский клуб в овертайме реализовал большинство после удаления форварда клуба из Санкт-Петербурга Евгения Кузнецова.
«Куньлунь» обыграл СКА во второй раз в трех матчах этого сезона.
СКА потерпел третье поражение подряд и с 32 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Элинюк — 2 (Локхарт), 7:01 — 1:0. Выдренков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 36:38 — 1:1. Шартье — 4 (бол., Меркли, О`Риган), 63:07 — 2:1.
Вратари: Смит — Мойсевич.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (11+11+6+5) — 41 (11+16+14+0).
Судьи: Беляев, Морозов.
4 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
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Динамо М – Торпедо
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Куньлунь РС – СКА
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