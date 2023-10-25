СКА обыграл «Куньлунь» со счетом 6:3, Грицюк оформил дубль

СКА на выезде победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

Голы за питерский клуб забили Арсений Грицюк, оформивший дубль, Василий Глотов, Сергей Толчинский, Степан Старков и Александр Никишин. На счету Никишина также три результативные передачи.

У китайской команды отличились Паркер Фу, Теему Пулккинен и Райан Спроул.

СКА набрал 24 очка в 21 матче и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада». «Куньлунь» находится на 10-й строчке (17 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:6 (3:1, 0:3, 0:2)

Голы: Грицюк — 5 (бол., Гальченюк, Воробьев), 4:01 — 0:1. П. Фу — 4, 5:17 — 1:1. Пулккинен — 1 (бол., Меркли, Пу), 10:24 — 2:1. Спроул — 2 (бол., Меркли, Вонг), 12:18 — 3:1. Глотов — 4 (Галимов, Сергеев), 23:17 — 3:2. Толчинский — 6 (бол., Никишин, Рендулич), 25:18 — 3:3. Старков — 1 (бол., Никишин, Бардаков), 37:06 — 3:4. Грицюк — 6 (бол., Никишин), 49:28 — 3:5. Никишин — 5 (бол., Гальченюк), 52:21 — 3:6.

Вратари: Смит (Джурасик, 55:30, 56:01 — 58:02) — Плешков (Мойсевич, 12:18).

Штраф: 28 — 14.

Броски: 17 (9+3+5) — 37 (10+10+17).

Судьи: Гофман, Дударов.

25 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 986 зрителей.