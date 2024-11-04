«Куньлунь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Куньлунь Ред Стар» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Арене Мытищи» и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также «КХЛ Prime» и петербургский канал «78».
С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — СКА можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды уже встречались дважды: в сентябре победу одержал «Куньлунь» — 5:4, а в октябре СКА выиграл с крупным счетом — 8:0.
СКА набрал 31 очко в 23 матчах, «Куньлунь» — 16 очков в 22 матчах. В предыдущей игре регулярки «Куньлунь» уступил «Северстали» (2:7), а СКА — «Салавату Юлаеву» (2:4).
Матч «Куньлунь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|23
|15
|8
|31
|3
|Спартак
|21
|13
|8
|29
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|20
|7
|13
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|4.11
|17:00
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Сочи – Спартак
|- : -
|4.11
|17:00
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Динамо М – Торпедо
|- : -
|4.11
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -
|4.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -