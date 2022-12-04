СКА по буллитам обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию

СКА выиграл у «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую победу подряд. Для китайской команды это поражение стало третьим кряду.

В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке в составе хозяев Тайлер Вонг оформил дубль, а также один гол забил Чжан Чжэ. В третьем периоде СКА удалось отыграться — Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а затем Дамир Жафяров забросил две шайбы.

Овертайм обошелся без голов, поэтому победитель определился в серии буллитов, где точнее были игроки СКА.

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке.