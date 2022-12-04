СКА по буллитам обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию
СКА выиграл у «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую победу подряд. Для китайской команды это поражение стало третьим кряду.
В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке в составе хозяев Тайлер Вонг оформил дубль, а также один гол забил Чжан Чжэ. В третьем периоде СКА удалось отыграться — Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а затем Дамир Жафяров забросил две шайбы.
Овертайм обошелся без голов, поэтому победитель определился в серии буллитов, где точнее были игроки СКА.
СКА лидирует в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
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8.12
19.12
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|3 : 2 ОТ
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|5 : 1
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|1 : 2
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|3 : 4 Б
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 4
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