Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:40

СКА по буллитам обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

СКА выиграл у «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвертую победу подряд. Для китайской команды это поражение стало третьим кряду.

В первом периоде шайб заброшено не было. Во второй двадцатиминутке в составе хозяев Тайлер Вонг оформил дубль, а также один гол забил Чжан Чжэ. В третьем периоде СКА удалось отыграться — Дмитрий Яшкин реализовал большинство, а затем Дамир Жафяров забросил две шайбы.

Овертайм обошелся без голов, поэтому победитель определился в серии буллитов, где точнее были игроки СКА.

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
2
Читайте также
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Шлеменко: «Сломал нос, когда Мага головой втер. Башка у него крепкая»
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гатиятулин — о поражении от «Авангарда»: «Игра в неравных составах решила исход матча»

КХЛ: «Авангард» обыграл «Трактор», «Ак Барс» победил московское «Динамо» и другие матчи 4 декабря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 37 24 13 53
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 38 20 18 46
6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 36 5 31 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 37 26 11 55
2 Металлург 37 24 13 52
3 Сибирь 40 24 16 51
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 37 21 16 45
6 Сал. Юлаев 37 19 18 45
7 Ак Барс 37 17 20 40
8 Барыс 39 16 23 35
9 Амур 35 14 21 34
10 Трактор 39 14 25 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 3 : 2 ОТ
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 5 : 1
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 1
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 1 : 2
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 3 : 2 ОТ
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 3 : 4 Б
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 2 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости