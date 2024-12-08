«Куньлунь» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Сибирь» на выезде победила «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:5.

После 32 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 29 очков. «Куньлунь» с 30 баллами в 36 играх — на 10-м месте Западной конференции.