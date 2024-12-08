«Куньлунь» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 8 декабря
«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию матча КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. Также в прямом эфире встречу можно смотреть на новосибирском канале «ОТС» (начало — в 20.50 по местному времени) для жителей этого города.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Сибирь» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 35 матчей и набрал 30 очков, у «Сибири» — 27 очков в 31 игре.
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|Спартак
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|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|32
|18
|14
|43
|5
|СКА
|33
|19
|14
|42
|6
|Северсталь
|33
|19
|14
|38
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|34
|14
|20
|32
|10
|Куньлунь РС
|35
|13
|22
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|32
|22
|10
|46
|3
|Ак Барс
|31
|21
|10
|43
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|31
|12
|19
|27
|11
|Барыс
|35
|9
|26
|21
|12
|Амур
|35
|7
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20.12
21.12
|8.12
|10:30
|
Амур – Адмирал
|4 : 6
|8.12
|13:00
|
Торпедо – Лада
|3 : 2
|8.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|8.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
СКА – Барыс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|8.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|8.12
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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