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«Куньлунь» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в чемпионате КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Куньлунь» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра на «Арене Мытищи» начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. Также в прямом эфире встречу можно смотреть на новосибирском канале «ОТС» (начало — в 20.50 по местному времени) для жителей этого города.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Сибирь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 35 матчей и набрал 30 очков, у «Сибири» — 27 очков в 31 игре.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 34 14 20 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 32 22 10 46
3 Ак Барс 31 21 10 43
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 31 12 19 27
11 Барыс 35 9 26 21
12 Амур 35 7 28 18
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21.12
8.12 10:30
Амур – Адмирал
 4 : 6
8.12 13:00
Торпедо – Лада
 3 : 2
8.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
8.12 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
8.12 17:00
СКА – Барыс
 - : -
8.12 17:00
Северсталь – Трактор
 - : -
8.12 17:00
Куньлунь РС – Сибирь
 - : -
8.12 17:00
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