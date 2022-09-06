«Сибирь» победила «Куньлунь» в серии буллитов
«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время закончилось со счетом 1:1.
Счет в матче во втором периоде открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков.
В третьем периоде «Куньлунь» смог отыграться: гол на счету нападающего Джека Родуолда.
В серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска — 1:0.
Отметим, что после окончания второго периода команды устроили драку в подтрибунном помещении. По ее итогам нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены до конца матча.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шашков — 1 (мен.), 22:57 — 0:1. Родеволд — 1 (бол., Лесли), 47:05 — 1:1.
Победный буллит: Шаров.
Вратари: Джурасик — Костин.
Штраф: 37 — 39.
Броски: 17 (8+2+6+1) — 31 (11+12+6+2).
Судьи: Демура, Ромасько.
6 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 411 зрителей.
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