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6 сентября, 22:13

«Сибирь» победила «Куньлунь» в серии буллитов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Счет в матче во втором периоде открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков.

В третьем периоде «Куньлунь» смог отыграться: гол на счету нападающего Джека Родуолда.

В серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска — 1:0.

Отметим, что после окончания второго периода команды устроили драку в подтрибунном помещении. По ее итогам нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены до конца матча.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шашков — 1 (мен.), 22:57 — 0:1. Родеволд — 1 (бол., Лесли), 47:05 — 1:1.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Джурасик — Костин.

Штраф: 37 — 39.

Броски: 17 (8+2+6+1) — 31 (11+12+6+2).

Судьи: Демура, Ромасько.

6 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 411 зрителей.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
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