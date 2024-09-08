«Куньлунь» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» на выезде победила «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Видео лучших моментов игры «Куньлунь» — «Северсталь» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.
«Северсталь» (4 очка) поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (4) идет третьим на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
|8.09
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 1 Б
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|0 : 2
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|6 : 2
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|2 : 4
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