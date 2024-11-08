«Куньлунь» на своем льду примет «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 8 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Мытищи Арена» в Мытищах. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Куньлунь» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» набрал 18 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 28-ю очками располагается на пятой строчке на Западе.

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