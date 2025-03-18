«Северсталь» обыграла «Куньлунь» по буллитам

«Северсталь» на выезде победила «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 5:4 Б.

У гостей по два очка набрали Михаил Котляревский (1+1) и Александр Скоренова (0+2). У хозяев шайбы забросили Колин Кэмбелл, Кайл Рау, Дойл Сомерби и Джейден Хальбгевакс.

«Северсталь» набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 62 очками — на 9-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Аймурзин — 30 (бол., Ильин, Калдис), 6:53 — 0:1. Котляревский — 18 (Скоренов, Чебыкин), 12:09 — 0:2. Подшивалов — 8 (бол., Котляревский, Барберио), 30:19 — 0:3. Ро — 6 (Кожевников, Маккошен), 33:22 — 1:3. Сомерби — 5 (О`Риган), 43:50 — 2:3. Кэмпбелл — 14 (Лефевр, С. Фу), 45:35 — 3:3. Хальбгевакс — 8 (Пайгин, Граовац), 46:45 — 4:3. Чуркин — 5 (Скоренов, Д. Давыдов), 53:15 — 4:4.

Победный буллит: Иванцов.

Вратари: Смит — Самойлов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (5+9+11+1) — 44 (19+11+12+2).

Судьи: Бирин, Гамалей.

18 марта. Мытищи. Арена Мытищи.