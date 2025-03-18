«Северсталь» обыграла «Куньлунь» по буллитам
«Северсталь» на выезде победила «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 5:4 Б.
У гостей по два очка набрали Михаил Котляревский (1+1) и Александр Скоренова (0+2). У хозяев шайбы забросили Колин Кэмбелл, Кайл Рау, Дойл Сомерби и Джейден Хальбгевакс.
«Северсталь» набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 62 очками — на 9-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Аймурзин — 30 (бол., Ильин, Калдис), 6:53 — 0:1. Котляревский — 18 (Скоренов, Чебыкин), 12:09 — 0:2. Подшивалов — 8 (бол., Котляревский, Барберио), 30:19 — 0:3. Ро — 6 (Кожевников, Маккошен), 33:22 — 1:3. Сомерби — 5 (О`Риган), 43:50 — 2:3. Кэмпбелл — 14 (Лефевр, С. Фу), 45:35 — 3:3. Хальбгевакс — 8 (Пайгин, Граовац), 46:45 — 4:3. Чуркин — 5 (Скоренов, Д. Давыдов), 53:15 — 4:4.
Победный буллит: Иванцов.
Вратари: Смит — Самойлов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (5+9+11+1) — 44 (19+11+12+2).
Судьи: Бирин, Гамалей.
18 марта. Мытищи. Арена Мытищи.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б