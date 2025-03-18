«Куньлунь» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта. Матч пройдет на «Арене Мытищи» начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Куньлунь» — «Северсталь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Куньлунь» провел 66 матчей, набрал 61 очко и занимал перед игровым днем девятое место на «Западе». Базирующийся в Подмосковье китайский клуб в предыдущей игре сезона уступил «Металлургу» (1:7). «Северсталь» с 77 очками после 65 матчей занимала в конференции седьмое место. Череповчане в воскресенье уступили «Спартаку» (2:4).