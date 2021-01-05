«Северсталь» чуть не упустила победу в матче против «Куньлуня»

«Куньлунь» принимал «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 4:2.

По ходу встречи команда из Череповца уверенно вела со счетом 3:0, но чуть не растеряла все преимущество.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Лалонд — 3 (Гераськин, Капустин), 8:32 — 0:1. Вовченко — 13 (бол., Кодола, Гераськин), 25:07 — 0:2. Няттинен — 3 (Капустин), 30:33 — 0:3. Локхарт — 9 (Челиос), 37:45 — 1:3. Кейн — 2 (Торопченко), 55:18 — 2:3. Петунин — 13, 57:38 — 2:4.

Нереализованный буллит: Петунин (Северсталь), 57:38 (Вратарь).

Вратари: Шикин (58:20 — 59:59) — Шугаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (7+12+25) — 29 (7+17+5).

Судьи: Бирин, Раводин.

5 января. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».