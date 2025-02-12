«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

«Куньлунь» набрал 51 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 71 очком — на 3-й строчке «Востока».