«Куньлунь» в овертайме обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
«Куньлунь» на своем льду в овертайме обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев отличились Люк Локхарт, Дойл Сомерби, Фу Чжанг, Остин Вон и Брендон Йип. За сочинскую команду дублем отметился Ильдар Шиксатдаров, по шайбе на счету у Руслана Сагадеева и Амира Гараева.
«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко за 39 игр. «Куньлунь» располагается на 9-й строчке (33 очка в 41 встрече).
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)
Голы: Сагадеев — 2 (Тянулин, Гараев), 5:29 — 0:1. Локхарт — 8 (бол., Вонг, Броссо), 15:43 — 1:1. Сомерби — 2 (П. Фу, Мойл), 19:55 — 2:1. П. Фу — 6 (Кэмпбелл), 21:28 — 3:1. Шиксатдаров — 2 (Хафизов, Арт.А. Волков), 25:50 — 3:2. Вон — 3 (Сомерби), 27:56 — 4:2. Гараев — 7 (бол., Тянулин, Рассказов), 36:06 — 4:3. Шиксатдаров — 3, 54:12 — 4:4. Йип — 8, 63:09 — 5:4.
Вратари: Смит — Бердин.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 32 (13+11+6+2) — 39 (9+14+13+3).
Судьи: Беляев, Юдаков.
Мытищи. Арена Мытищи. 549 зрителей.
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Сибирь – Динамо Мн
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|5.12
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Авангард – Барыс
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Металлург Мг – ЦСКА
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Автомобилист – СКА
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Трактор – Нефтехимик
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Лада – Торпедо
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Спартак – Динамо М
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Куньлунь РС – Сочи
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