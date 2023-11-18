Дубль Дубакина не спас «Сибирь» от поражения в матче с «Куньлунем»
«Сибирь» на выезде проиграла «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Брэндон Ип. В основное время за хозяев отличились Тайлер Вон и Кайл Вуд.
Дублем за «Сибирь» отметился Сергей Дубакин.
«Сибирь» (33 очка) после 32 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (27) вышел на предпоследнее место на «Западе» после 36 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Вуд — 5 (С. Фу, Сомерби), 19:19 — 1:0. Дубакин — 3 (Ефремов, Назаров), 25:47 — 1:1. Дубакин — 4 (Гордеев), 29:27 — 1:2. Вонг — 4 (Челиос, Броссо), 41:43 — 2:2. Йип — 7 (Спроул), 61:02 — 3:2.
Вратари: Джурасик — Красоткин.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 38 (11+15+9+3) — 30 (7+13+9+1).
Судьи: Морозов, Светилов.
18 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 1317 зрителей.
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