«Куньлунь РС» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» в овертайме обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ. Для китайской команды это вторая победа подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Куньлунь» с 4 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 3 очка.