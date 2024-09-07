«Куньлунь РС» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
«Куньлунь» в овертайме обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ. Для китайской команды это вторая победа подряд.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
«Куньлунь» с 4 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 3 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|10
|Лада
|1
|0
|1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|7
|СКА
|1
|0
|1
|1
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
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10.09
11.09
12.09
|7.09
|14:30
|
Лада – СКА
|- : -
|7.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|7.09
|17:00
|
Торпедо – Ак Барс
|- : -
|7.09
|17:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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