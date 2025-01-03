«Куньлунь» победил «Витязь» в овертайме
«Витязь» уступил «Куньлуню» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.
За подмосковную команду шайбы забросили Иван Воробьев и Дмитрий Бучельников. У хозяев голы на счету Джозефа Душака, Дэниэла О'Рейгана и Фу Сюая.
Серия побед китайского клуба продлилась до 4 матчей.
После 40 игр «Витязь» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 37 очков. «Куньлунь» — на 9-й строчке с 38 баллами в 41 матче.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Воробьев — 9 (Савчик), 10:07 — 0:1. Душак — 3 (Кэмпбелл), 29:50 — 1:1. Бучельников — 12 (Чехович, Стюарт), 51:03 — 1:2. О`Риган — 7 (Лихачев), 56:13 — 2:2. С. Фу — 11 (Душак), 63:21 — 3:2.
Вратари: Смит — Дорожко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (11+14+6+4) — 25 (5+9+9+2).
Судьи: Мочалов, Фатеев.
3 января. Мытищи. Арена Мытищи.
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Трактор – Амур
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СКА – ЦСКА
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Ак Барс – Лада
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Северсталь – Динамо М
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Куньлунь РС – Витязь
|3 : 2 ОТ