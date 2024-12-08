«Сибирь» победила «Куньлунь», команды забросили 12 шайб на двоих
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:5.
В составе новосибирской команды дубль сделал Павел Гоголев, еще по одной шайбе забросили Артем Жуков, Сергей Широков, Владислав Кара, Энди Эндрофф и Тревор Мерфи. У хозяев голы на счету Колина Кэмпбелла, Джозефа Душака, Шуай Фу и Дэниэла О'Рейгана (дубль).
После 32 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 29 очков. «Куньлунь» с 30 баллами в 36 играх — на 10-м месте Западной конференции.
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«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:7 (1:4, 3:1, 1:2)
Голы: Жуков — 1 (Белоусов, Рукавишников), 4:35 — 0:1. Широков — 11 (Гордеев, Мерфи), 5:16 — 0:2. Гоголев — 1 (Бек, Андреофф), 10:46 — 0:3. Кэмпбелл — 6 (Сомерби, Кленденинг), 13:58 — 1:3. Гоголев — 2 (Бек, Андреофф), 15:20 — 1:4. Душак — 2 (бол., Юрчо, Граовац), 24:27 — 2:4. ОРиган — 5 (бол., Душак, Кейзер), 35:45 — 3:4. ОРиган — 6 (Дрозг, Шартье), 36:07 — 4:4. Кара — 8 (Бутузов, Пьянов), 38:49 — 4:5. Андреофф — 10 (бол., Бек, Мерфи), 41:30 — 4:6. Мерфи — 6, 50:49 — 4:7. С. Фу — 8 (Кленденинг, Душак), 59:23 — 5:7.
Вратари: Смит (Кейзер, 5:16) — Красоткин (Костин, 36:07).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 43 (12+20+11) — 27 (13+8+6).
Судьи: Дударов, Светилов.
8 декабря. Мытищи. «Арена Мытищи». 1856 зрителей.
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Амур – Адмирал
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Торпедо – Лада
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Витязь – Спартак
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Северсталь – Трактор
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Куньлунь РС – Сибирь
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