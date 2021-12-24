Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и поднялось на седьмое место в Западной конференции

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Куньлунь» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе минской команды шайбы забросили Тайлер Граовац, оформивший дубль, Игорь Мартынов, Марио Кемпе, Тэйлор Бек и Роман Горбунов.

За китайскую команду голами отметились Тайлер Вон, Райан Спроул, Спенсер Фу и Брэндон Ип.

«Динамо» набрало 48 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» остается на последнем месте на Востоке, имея на счету 24 очка в 42 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Голы: Граовац — 9 (бол., Мосалев, Усов), 9:01 — 0:1. Вонг — 13 (бол., Йип, Спроул), 16:28 — 1:1. Спроул — 5 (Абрамов, Кейн), 18:33 — 2:1. Мартынов — 1 (Воронин), 24:09 — 2:2. С. Фу — 14 (П. Фу), 24:36 — 3:2. Кемпе — 6 (мен., Воронин, Сапего), 35:48 — 3:3. Йип — 12 (бол., Вонг, С. Фу), 36:42 — 4:3. Граовац — 10 (Теденбю, Еременко), 45:13 — 4:4. Бек — 7 (бол., Альмквист), 54:28 — 4:5. Горбунов — 7 (п.в., Крейчик, Воронин), 58:28 — 4:6.

Нереализованный буллит: Стремвалль (Динамо), 14:20 (Вратарь).

Вратари: О`Брайен (58:03 — 58:28, 59:22 — 59:50) — Колосов.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 28 (13+12+3) — 39 (14+18+7).

Судьи: Букин, Гамалей.

24 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.