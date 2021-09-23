«Куньлунь» проиграл пятый матч кряду, уступив дома «Амуру»
21:47
«Амур» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Мытищах и завершилась победой хабаровчан со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Глеб Зырянов.
Для «Куньлуня» это поражение стало пятым кряду. «Амур» одержал вторую победу в сезоне.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Алексеев — 1, 18:30 — 0:1. Зырянов — 3 (мен., Шаров), 34:07 — 0:2.
Вратари: Лазушин (10:01 — 10:09, 58:25) — Аликин (22:20 — 22:32, 38:33 — 39:00).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 30 (12+8+10) — 35 (13+13+9).
Судьи: Акузовский, Хрибик.
23 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.
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