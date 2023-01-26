«Куньлунь» расторг контракт с Уэреком

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«Куньлунь» расторг контракт с китайским нападающим канадского происхождения Итаном Уэреком, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний китаец провел за «Каньлунь» 28 матчей, и набрал 7 (3+4) очков.

«Каньлунь» занимает десятое место в Западной Конференции, набрав 43 очка в 55 матчах.