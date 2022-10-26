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Сегодня, 15:48

«Арриведерчи ун аббрачьо». «Куньлунь» расторг контракт с нападающим Маттео Дженнаро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Маттео Дженнаро, сообщает пресс-служба команды КХЛ.

В 12 матчах нынешнего сезона форвард не отметился набранными очками. Он также сделал 6 силовых приемов и заблокировал 9 бросков.

Клуб попрощался с форвардом по-итальянски: «Арриведерчи ун аббрачьо».

ХК Куньлунь Ред Стар
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