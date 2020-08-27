«Куньлунь» проиграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова
«Торпедо» обыграло «Куньлунь» (5:2) на турнире имени Н.Г. Пучкова.
В составе нижегородцев дважды отличился нападающий Дамир Жафяров, по разу — Даниил Ильин, Джастин Клус и Данил Веряев.
У «Куньлуня» голами отметились Виктор Шахворостов и Антон Глинкин.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы: Шахворостов — 1 (Китаров, Архипов), 21:42 — 0:1. Веряев — 1 (Ильин), 22:41 — 1:1. Жафяров — 1 (мен.), 37:41 — 2:1. Клус — 1 (мен.), 38:03 — 3:1. Жафяров — 2 (Воеводин), 53:30 — 4:1. Ильин — 1 (бол., Аляев, Остин), 55:36 — 5:1. Глинкин — 1 (бол., Педан), 57:18 — 5:2.
Вратари: Серебряков — Лазушин.
Броски: 30 (10+8+12) — 22 (6+10+6).
Судьи: Кочетов, Кулев.
27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».