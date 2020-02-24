«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» и не смог попасть в плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» играл против рижского «Динамо». Китайский клуб уступил со счетом 1:2. Это поражение поставило крест на надеждах команды пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Эштон — 14 (бол., Дарзиньш, Редлихс), 28:32 — 0:1. Дарзиньш — 11 (Шваненбергс, Липсбергс), 30:57 — 0:2. Смит-Пелли — 8 (Спроул, Бартли), 52:51 — 1:2.

Вратари: Смит (58:31) — Салак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 18 (7+3+8) — 38 (16+14+8).

Судьи: Беляев, Кулев.

24 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».