«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона

«Куньлунь» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На это раз команда уступила в гостях «Барысу» — 2:3. Китайская команда проиграла четыре матча подряд на старте регулярки.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Сведберг — 1 (Фрэттин, Виделль), 4:11 — 1:0. Шапорев — 1 (Монахов, Гимаев), 21:25 — 1:1. Лилья — 1 (бол., Валк), 24:28 — 2:1. Михайлис — 4 (Лилья), 45:44 — 3:1. Осипов — 1 (Кручинин), 53:58 — 3:2.

Вратари: Ортио — Шикин (58:46).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 31 (9+14+8) — 22 (5+6+11).

Судьи: Бондарь, Суслов.

10 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».