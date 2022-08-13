«Куньлунь» продлил контракты с двумя нападающими

«Куньлунь» объявил о продлении контрактов с нападающими Кори Кейном и Паркером Фу.

Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение с Кейном рассчитано на два года, а с Фу на один год.

31-летний Кейн выступает за «Куньлунь» на протяжении 5 сезонов. В его активе 202 матча в регулярных чемпионатах КХЛ и 52 (27+25) очка.

23-летний Фу в прошедшем регулярном сезоне сыграл за «драконов» 35 матчей, набрал 17 (7+10) очков при полезности «-12».