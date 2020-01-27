«Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрэйзером. Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано еще на один сезон, сообщает официальный сайт китайской команды.

Kunlun Red Star has signed head coach Curt Fraser to an one-year extension. ? #krs #redstarhockey pic.twitter.com/v60x9LVZxY — Kunlun Red Star (@KRSchina) January 27, 2020

Фрэйзер занял место главного тренера «Куньлуня» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне команда в 54 матчах набрала 57 очков и пока идет в зоне плей-офф, занимая 7-е место на Востоке.