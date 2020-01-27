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«Куньлунь» продлил контракт с главным тренером

09:21
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«Куньлунь» продлил контракт с главным тренером Куртом Фрэйзером. Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано еще на один сезон, сообщает официальный сайт китайской команды.

Фрэйзер занял место главного тренера «Куньлуня» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне команда в 54 матчах набрала 57 очков и пока идет в зоне плей-офф, занимая 7-е место на Востоке.

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