«Куньлунь» попрощался с болельщиками

«Куньлунь» попрощался со своими болельщиками в Telegram-канале.

Как сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник, «Куньлунь» завершает свое выступление в КХЛ в нынешнем виде.

«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам. Где бы мы не играли свои домашние матчи — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — мы всегда чувствовали большую поддержку», — говорится в сообщении.

Отдельно «Куньлунь» поблагодарил болельщиков в Московской области, которые посещали домашние матчи на арене в Мытищах.

У китайского клуба за восемь сезонов в КХЛ — 577 матчей. В плей-офф участвовал один раз — в сезоне 2016/17 проиграл в 1/8 финала «Металлургу» (1-4).