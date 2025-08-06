Хоккей
6 августа, 19:21

«Куньлунь» попрощался с болельщиками

Павел Лопатко

«Куньлунь» попрощался со своими болельщиками в Telegram-канале.

Как сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник, «Куньлунь» завершает свое выступление в КХЛ в нынешнем виде.

«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам. Где бы мы не играли свои домашние матчи — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах — мы всегда чувствовали большую поддержку», — говорится в сообщении.

Отдельно «Куньлунь» поблагодарил болельщиков в Московской области, которые посещали домашние матчи на арене в Мытищах.

У китайского клуба за восемь сезонов в КХЛ — 577 матчей. В плей-офф участвовал один раз — в сезоне 2016/17 проиграл в 1/8 финала «Металлургу» (1-4).

Источник: ХК «Куньлунь»
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
