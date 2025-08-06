«Куньлунь» подпишет контракт с нападающим Эллисом

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с нападающим Максом Эллисом.

Сезон-2024/25 25-летний американский форвард провел в чемпионате Финляндии, где набрал 23 (12+11) очка в 30 матчах за «Юкурит».