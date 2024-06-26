«Куньлунь» подписал однолетний контракт с форвардом Элинюком

Форвард Хадсон Элинюк подписал контракт с «Куньлунем», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Элинюк провел за «Чикаго Вулвз» 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 20 (7+13) очков. В НХЛ форвард не провел ни одной игры.