«Куньлунь» подписал нападающего из системы «Коламбуса»

Как ранее сообщал «СЭ», состав «Куньлуня» пополнил канадский нападающий Клифф Пу. Соглашение с 23-летним игроком с китайскими корнями рассчитано до конца сезона, информирует пресс-служба «Куньлуня».

??С НАМИ ПУ!



?? Cliff Pu joins #KRS on 1-year contract. North York, ON native, Pu has joined the team in Mytishchi and is available to play in upcoming games#RedStarHockey pic.twitter.com/DQNjak7EoA — Kunlun Red Star (@KRSchina) October 7, 2021

Клифф Пу был выбран в третьем раунде драфта-2016 «Баффало» и в 2018-м обменян в «Каролину» на Джеффа Скиннера. Последние три сезона канадец провел в АХЛ и набрал 20 (5+15) очков в 79 матчах.