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«Куньлунь» подписал нападающего из системы «Коламбуса»

«Куньлунь» подписал канадского нападающего, который выступал за фарм-клуб «Коламбуса»
12:34
Клифф Пу. Фото ХК «Баффало».
Клифф Пу. Фото ХК «Баффало».
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Как ранее сообщал «СЭ», состав «Куньлуня» пополнил канадский нападающий Клифф Пу. Соглашение с 23-летним игроком с китайскими корнями рассчитано до конца сезона, информирует пресс-служба «Куньлуня».

Клифф Пу был выбран в третьем раунде драфта-2016 «Баффало» и в 2018-м обменян в «Каролину» на Джеффа Скиннера. Последние три сезона канадец провел в АХЛ и набрал 20 (5+15) очков в 79 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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