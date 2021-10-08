«Куньлунь» подписал нападающего из системы «Коламбуса»
«Куньлунь» подписал канадского нападающего, который выступал за фарм-клуб «Коламбуса»
12:34
Как ранее сообщал «СЭ», состав «Куньлуня» пополнил канадский нападающий Клифф Пу. Соглашение с 23-летним игроком с китайскими корнями рассчитано до конца сезона, информирует пресс-служба «Куньлуня».
Клифф Пу был выбран в третьем раунде драфта-2016 «Баффало» и в 2018-м обменян в «Каролину» на Джеффа Скиннера. Последние три сезона канадец провел в АХЛ и набрал 20 (5+15) очков в 79 матчах.
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