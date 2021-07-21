«Куньлунь» подписал контракты с шестью хоккеистами
10:58
«Куньлунь» заключил контракты с шестью игроками, сообщает пресс-служба КХЛ.
Китайский клуб подписал соглашения с вратарями Александром Лазушиным, Джереми Смитом, Пэрисом О'Брайеном, защитниками Джейком Челиосом, Заком Юйэнем и форвардом Яном Ху.
.@KRSchina заключил двусторонние контракты на один сезон с вратарями Александром Лазушиным, Джереми Смитом, Пэрисом О'Брайеном, защитниками Джейком Челиосом, Заком Юйэнем, форвардом Яном Ху.#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) July 21, 2021
В сезоне-2020/21 «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
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