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«Куньлунь» подписал контракты с шестью хоккеистами

10:58
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«Куньлунь» заключил контракты с шестью игроками, сообщает пресс-служба КХЛ.

Китайский клуб подписал соглашения с вратарями Александром Лазушиным, Джереми Смитом, Пэрисом О'Брайеном, защитниками Джейком Челиосом, Заком Юйэнем и форвардом Яном Ху.

В сезоне-2020/21 «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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Иван Торопцев все материалы автора

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