«Куньлунь» подписал контракт с защитником Спроулом

«Куньлунь» подписал однолетний контракт с защитником Райаном Спроулом, cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

26-летний канадец в сезоне-2017/18 выступал за «Калгари», сыграв за клуб 16 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».

.@KRSchina заключил однолетний контракт с канадским защитником Райаном Спроулом#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) October 15, 2019

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