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«Куньлунь» подписал контракт с защитником Спроулом

14:08
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«Куньлунь» подписал однолетний контракт с защитником Райаном Спроулом, cообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

26-летний канадец в сезоне-2017/18 выступал за «Калгари», сыграв за клуб 16 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6».

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