«Куньлунь» подписал контракт с экс-нападающим систем «Чикаго» и «Оттавы»

«Куньлунь» объявил о подписании контракта с 28-летним американским форвардом Крисом Уилки.

В 2020 году Уилки попал в систему «Чикаго», где стал четвертым лучшим бомбардиром команды АХЛ «Рокфорд Айсхогс». Позже его обменяли в систему «Оттавы».

В прошлом сезоне Уилки выступал за немецкий клуб «Гриззлис Вольфсбург». В общей сложности хоккеист провел 50 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 12 результативных передач.

«Куньлунь» по итогам сезона-2023/24 расположился на девятом месте в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.