«Куньлунь» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Потехиным

«Куньлунь» заключил двустороннее однолетнее соглашение с нападающим Богданом Потехиным, сообщает пресс-служба лиги. В прошлом сезоне он выступал в «Амуре» и «Витязе», провел 42 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. В составе магнитогорского «Металлурга» 27-летний форвард дважды завоевывал Кубок Гагарина.

Ранее появилась информация, что клуб подписал годичные двухсторонние контракты с нападающими Эваном Джаспером, Райли Шином, Габриэлем Дежарденом, а также защитниками Робертом Ши и Станиславом Заборниковым.