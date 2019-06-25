"Куньлунь" подписал экс-игрока "Калгари" Фу

"Куньлунь" заключил контракт с нападающим Спенсером Фу, сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на 2 сезона.

Спенсер Фу в сезоне-2017/18 провел 4 матча и забросил 2 шайбы в НХЛ за "Калгари". В сезоне-2018/19 он отыграл 67 встреч и набрал 38 (17+21) очков в АХЛ за "Стоктон Хит".

Ранее сообщалось, что Фу перешел в клуб КХЛ, поскольку рассчитывает сыграть за сборную Китая на Олимпиаде-2022.