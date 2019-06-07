"Куньлунь" подписал чешского защитника из системы "Анахайма"

Чешский защитник Андрей Шустр подписал однолетний контракт с "Куньлунем", информирует пресс-служба китайского клуба.

В прошедшем сезоне 28-летний Шустр выступал в системе "Анахайма". За "Сан-Диего Гуллз" в АХЛ он провел 39 матчей и отдал три результативные передачи при показателе полезности "-8".

В НХЛ он сыграл всего пять матчей.

С 2012 по 2018 Шустр выступал за "Тампу". Всего в НХЛ он провел 370 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 56 голевых передач при полезности "+5".

В 2016 году выступал за сборную Чехии на Кубке Мира.

